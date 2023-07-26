«العربية لحقوق الإنسان» تنظم ندوة «اللقاء التشاوري.. السودان على مفترق طرق» بعد قليل

تنطلق فعاليات الجلسة الأولى من ندوة «اللقاء التشاوري.. السودان على مفترق طرق حقوق الإنسان»، بعد قليل، تحت رعاية المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في قاعة الاجتماعات بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة.

مناقشة ركيزة التسوية والانتقال في السودان

وتتناول الدكتور نيفين مسعد، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الجلسة الأولى، مناقشة ركيزة التسوية والانتقال في السودان، وسبل حماية حقوق الإنسان الأساسية في سياق النزاع المسلح الجاري وتداعياته السياسية والإنسانية.

وتبدأ أولى الجلسات في تمام الساعة العاشرة صباحا، فيما تتناول الجلسة الثانية بعنوان دور القوى السياسية والمدينة في دعم مسارات معالجة وتسوية الأزمة، وهي تقديم أسماء الحسيني، مدير تحرير الأهرام والمتخصصة في الشؤون العربية والأفريقية.

ختام الندوة

ومن المقرر أن تختتم الندوة فعالياتها بالجلسة الثالثة في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعنوان آلية إدماج حقوق الإنسان في مسار ناجح للتسوية والانتقال، تقديم نبيل أديب، المحامي المتخصص في حقوق الإنسان.