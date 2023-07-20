عضو «العفو الرئاسي»: الدولة المصرية اعتمدت آليات وطنية لتنمية حقوق الإنسان

ثمن النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادرة بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

آليات وطنية لتنمية حقوق الإنسان لتنمية حقوق الإنسان

وأشار عضو لجنة العفو، لـ«الوطن»، إلى أن الدولة اتخذت عن طريق آلياتها الوطنية العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تنمية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تلك المسألة تخضع لعمليات مؤسسية وإجراءات تشريعية وتنفيذية، وهو ما حددته الدولة المصرية عن طريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تنسيق بين المجتمع المدني ولجنة العفو

وأضاف «عبد العزيز» أن اللجنة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، تستهدف أن تكون السجون دون غارمين وغارمات، منوهاً بسعيهم المستمر لخروج أكبر عدد من الغارمين والغارمات في أسرع وقت ممكن.

وأوضح عضو لجنة العفو، أن دور اللجنة والجمعيات الأهلية لا يقتصر على توفير المقدرات المالية للإفراج عن الغارمين والغارمات فقط، بل يمتد إلى تمكينهم اقتصادياً وإعادة دمجهم في المجتمع.