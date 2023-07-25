أيمن أبو العلا: مصر قطعت أشواطا كبيرة في حقوق الإنسان وتمكين المرأة

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنَّ الحوار الوطني تضمن كافة الآراء والأفكار، وهو خطوة مهمة للاستفادة من كل الأفكار، مضيفًا أن هناك مخرجات رائعة في ملف الحوار الوطني بكل الملفات.

«أبو العلا»: ملف حقوق الإنسان معقد ويستغل خارجياً

وأضاف «أبو العلا» خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة قناة «cbc»، أنَّ ملف حقوق الإنسان معقد جدًا ويتم استغلاله خارجيًا بشكل سلبي في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق الاسترايجية الوطني لحقوق الإنسان إذ ألزمت الحكومة بمحاور واضحة وتضمنت جميع التحديات التشريعية والاجتماعية والسياسية، وتناولت كل المحاور.

مصر قطعت أشواطًا كبيرة في حقوق الإنسان

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان، على أنَّ مصر قطعت أشواطًا كبيرة في حقوق الإنسان، وملفات تمكين المرأة، ووصولها لأعلى المناصب، بجانب التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تمييز في مصر، والبعض يرى أن حقوق الإنسان تتوقف عند الحقوق السياسية فقط.

وأشار إلى أن الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، بمثابة مستند لإلزام الحكومة، وخلال عام من إصدارها تم بحث ما تم تنفيذه في هذه الاستراتيجية، مؤكدًا ضرورة زيادة الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطن المصري.

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيس في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.