أسعار المانجو اليوم في سوق العبور.. «الفص» تبدأ من 30 جنيها

شهدت أسعار المانجو اليوم الأربعاء 26-7-2023، في مصر بسوق العبور استقرارًا ملحوظًا، وتتميز المنتجات المصرية وخاصة الخضار والفاكهة بالجودة العالية والمذاق الجيد، وتشهد منتجات مصر من الخضار والفاكهة اقبالا كبيرا علي المستوي المحلي والعالمي.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 26-7-2023 في مصر بسوق العبور استقرارًا ملحوظًا، إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

شهد أسعار المانجو اليوم بسوق العبور استقراراً، إذ يتراوح سعر كيلو المانجو السكري ما بين 15 إلى 25 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو العويس ما بين 16 إلى 30 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 12 إلى 18 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 15 إلى 21 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو التيمور ما بين 15 إلى 21 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو مانجو فونس ما بين 15 إلى 25 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو الفص ما بين 30 إلى 60 جنيه، ويتراوح سعر كيلو المانجو تومي ما بين 12 إلى 20 جنيه، ويتراوح سعر كيلو مانجو الصديقة ما بين 15 إلى 21 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

وشهد أسعار الفاكهة بسوق العبور استقرارًا أيضًا، إذ يتراوح سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 10 إلى 17 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو البلح الرملي ما بين 7 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر ما بين 10 إلى 18 جنيه للكيلو ويتراوح سعر كيلو التفاح المصري ما بين 14 إلى 30 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الكانتلوب ما بين 6 إلى 14 جنيه، بينما يتراوح سعر التين البرشومي ما بين 14 إلى 18 جنيهًا.