أسعار المانجو في الأسواق اليوم الأحد.. «الزبدية» بـ15 جنيها

تشهد أسعار المانجو خلال العام الجاري تراجعا قياسا بأسعار العام الماضي، بسبب وفرة المحصول، ما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يقبلون على شرائها وتخزينها.

وجاءت أسعار المانجو اليوم الأحد، وفقا للأسعار المعلنة في سوق العبور، أحد أشهر أسواق الجملة في القاهرة الكبرى، كالتالي:

أسعار المانجو اليوم الأحد في سوق العبور

- عويس: سعرها من 20 إلى 30 جنيهًا.

- هندي: سعرها من 15 إلى 22 جنيهًا.

- سعر الكيلو من مانجو فونس: من 15 إلى 25 جنيهًا.

- انجو تيمور: سعرها من 15 إلى 22 جنيهًا.

- زبدية: سعرها من 15 إلى 19 جنيهًا.

- سنارة: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- فجر كلان: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- فص: سعرها من 30 إلى 60 جنيهًا.

- بلدي: سعرها من 9 إلى 15 جنيهًا.

- دبشه: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- صديقة: سعرها من 15 إلى 21 جنيهًا.

- جولك: سعرها من 15 إلى 21 جنيهًا.

- سكري: سعرها من 15 إلى 25 جنيهًا.

- بيض العجل: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- تومي: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.