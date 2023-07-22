أسعار المانجو اليوم السبت في مصر.. اعرف الكيلو يبدأ من كام

تعد المانجو من أكثر الفواكه الصيفية التي يفضلها الكثيرون، وبحلول فصل الصيف والموسم الخاص بها، يحرص محبوها على شرائها لتناولها أو إعدادها على هيئة عصير يساعد على تعويض الجسم ما يفقده من سوائل خلال أيام الحر الشديدة أو تخزينها حتى يتم تناولها على مدار العام دون الاكتفاء بموسمها فقط، ما يجعلهم يحرصون على معرفة أسعار المانجو باستمرار.

وتعد سوق العبور من أبرز الأماكن التي توفر المانجو بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة للمواطنين، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار المانجو بأنواعها المختلفة في سوق العبور اليوم السبت الموافق 22 يوليو، وفق الموقع الرسمي للسوق، والتي جاءت كالتالي:

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم السبت

- مانجو بلدي: يتراوح سعر المانجو البلدي بين 9 و 15 جنيهًا.

- مانجو سكري: يتراوح سعر المانجو السكري بين 15 و25 جنيهًا.

- مانجو فص: يتراوح سعر المانجو الفص بين 30 و 60 جنيهًا.

- مانجو عويس: يتراوح سعر المانجو العويس بين 20 و 30 جنيهًا.

- مانجو فجر كلان: يتراوح سعر مانجو فجر كلان بين 14 و 20 جنيهًا.

- مانجو تومي: يتراوح سعر مانجو تومي بين 14 و 20 جنيهًا.

- مانجو زبدية: يتراوح سعر مانجو زبدية بين 15 و 19 جنيهًا.

- مانجو هندي: يتراوح سعر المانجو الهندي بين 15 و 22 جنيهًا.

- مانجو تيمور: يتراوح سعر مانجو تيمور بين 15 و 22 جنيهًا.

- مانجو فونس: يتراوح سعر مانجو فونس بين 15 و 25 جنيهًا.

- مانجو دبشة: يتراوح سعر مانجو دبشة بين 14 و 20 جنيهًا.

- مانجو صديقة: يتراوح سعر مانجو صديقة بين 15 و 21 جنيهًا.

- مانجو جولك: يتراوح سعر مانجو جولك بين 15 و 21 جنيهًا.

- مانجو بيض العجل: يتراوح سعر مانجو بيض العجل بين 14 و 20 جنيهًا.

- مانجو سنارة: يتراوح سعر مانجو السنارة بين 14 و 20 جنيهًا.