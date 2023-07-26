أوائل الثانوية العامة 2023.. المدارس الحكومية في المقدمة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنَّ كنترولات الثانوية العامة 2023 في مراحلها الأخيرة، إذ يتمّ العمل الآن على مراجعة النتيجة وتحديد قائمة بالطلاب المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات، لإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم، تفحص لجنة بوزارة التعليم أوراق الطلاب ويتمّ مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة، والتأكّد ألا يكون سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي، وأن يكون حاصلًا على أعلى الدرجات في جميع المواد.

أوائل الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن اللجنة المكلفة تعد تقريرًا بأسماء أوائل الثانوية العامة 2023، مع إعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع العالية الحاصلين عليها من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين، وتتضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، من 35 حتى 40 طالبًا، على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب.

أوائل الثانوية العامة 2023.. المدارس الحكومية

وتابع المصدر: «تحظى المدارس الحكومية على مقدمة قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، كما أنّ القائمة تضم طلبة من مدارس خاصة»، مشيرًا إلى أنَّ نتيجة الثانوية العامة 2023، في مراحلها الأخيرة قبل الاعتماد رسميًا الأسبوع المقبل.

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وتظهر نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ بجميع الدرجات في المواد الدراسية، ومجموع الطالب، ويعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.