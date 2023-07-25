التعليم تعلن عن استراتيجية جديدة لرفع ثقافة الطلاب بمهارات الذكاء الاصطناعي

وضعت وزارة التربية والتعليم، استراتيجية لرفع ثقافة الطالب بمهارات التكنولوجيا الحديثة، من خلال وضه مناهج دراسية تركز على مفاهيم ومهارات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وأخرى تتعرض للأمن السيبراني، وتعريف المواطنة الرقمية.

مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتناول احتياطات الأمن والسلامة الرقمية، وذلك لمساعدة الطالب في الحفاظ على أمن المعلومات الشخصية على الأجهزة، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وحماية البيانات الشخصية، وذلك عبر إنشاء كلمات مرور قوية يصعب اختراقها كذلك تحديد المصادر الموثوقة وغير الموثوقة على شبكة الإنترنت.

إدارة مكافحة جرائم الإنترنت

ولفت إلى أن المواد الدراسية، تساعد الطالب على التواصل مع الجهات الخدمية، التي يمكن الاستعانة بها في حالة التعرض لأي انتهاك على شبكة الإنترنت، من خلال إدارة مكافحة جرائم الإنترنت، مع مراعاة الإرشادات والأخلاقيات التي ينبغي توافرها في المواطنة الرقمية، وذلك عبر التعرف على الحقوق والمسئوليات، التي ينبغي الالتزام بها عند التعامل مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي.