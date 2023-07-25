مصدر بـ«التعليم» يوضح.. موعد التنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة المنيا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد التنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة المنيا، موضحا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنه في بداية شهر أغسطس المقبل، ويشمل التنسيق مدارس الثانوية العامة بمختلف المراكز، والثانوية الخدمات، والثانوية العامة الخاصة.

موعد التنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة المنيا

قال مصدر مسؤول بمديرية التعليم في محافظة المنيا في تصريحات خاصة لـ الوطن، إن موعد التنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة المنيا سيكون علي الأرجح في مطلع شهر أغسطس المقبل، وسيتم تحديده بدقة بعد حصر أعداد الطلاب المتقدمين لكل مدرسة، وتحديد الأماكن المتبقية، وعدد الطلاب بكل مركز، وسيكون ذلك بعد تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية وإعلان النتائج، في غضون أيام قليلة.

موعد التنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة المنيا

أوضح المصدر أن موعد التنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة المنيا، يأتي في أعقاب انتهاء التنسيق الأول، وسيكون في نهاية يوليو الجاري، منوها إلى أن تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام، والخاص، والثانوي الفني على مستوى مدارس محافظة المنيا 2023- 2024، اعتمده اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قبل أقل من شهر، بمجموع 218 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 180 كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 175 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 208 درجات كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الرياضي.