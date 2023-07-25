وزير التعليم: ربط المناهج بالمنصات التعليمية تيسيرا على الطلاب

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على ربط المناهج بالمنصات التعليمية المتنوعة، التي تتيح للطالب الوصول إلى المواد التعليمية، من خلال روابط على موقع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى QR code الذي تم إضافته على الكتب الدراسية، الذي يمكن (الطالب - المعلم - ولي الأمر) من الانتقال السريع إلى المواد التعليمية بسهولة ويسر.

منصة التعليم المصري

وأكد الدكتور رضا حجازي، في بيان له، على اهتمام وزارة التعليم، بتوفير المصادر الرقمية المتنوعة للطالب على موقع الوزارة من خلال «منصة البث المباشر- حصص مصر- منصة التعليم المصري- بوابة التعليم الالكتروني»، موضحا أن هذه المنصات توفر الكتب وأدلة المعلم الرقمية - قنوات البث الفضائي - المناهج التفاعلية للمواد الدراسية، من خلال برمجيات تفاعلية تتيح للطالب التعلم عبر هذه البرمجيات وتقييم مدى تعلمه.

تعيين 30 ألف معلم سنويا

كما أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الدولة المصرية أصبح لديها آلية لانتقاء المعلمين تتميز بالحوكمة والشفافية لضمان انتقاء أفضل العناصر، حيث يتم تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا بهدف سد الفجوة في المعلمين.