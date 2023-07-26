بدء مؤتمر إعلان انطلاق الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية في «طب عين شمس»

انطلقت فعاليات المؤتمر الرسمي لإعلان انطلاق الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية BioNetMaster، منذ قليل، بكلية الطب جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون قطاع الصحة،

مشروع الشبكة القومية للمعلوماتية

ويأتي المؤتمر بمشاركة السير مجدي يعقوب، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية العامة والخاصة ورؤساء الهيئات ذات الصلة وذلك للتعريف بماهية الشبكة وأهدافها.

وقال رئيس جامعة عين شمس، إن المؤتمر يأتي في إطار توقيع العقود الخاصة بمشروع الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية BioNetMasr بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة عين شمس بصفتها الجهة الممثلة للشبكة.