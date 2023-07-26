نتيجة الثانوية العامة 2023.. الكنترولات تبدأ مراجعة وتجميع الدرجات

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن كنترولات الثانوية العامة، انتهت من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، لجميع المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية، وبدأت مرحلة المراجعة وتجميع درجات الطلاب استعداداً لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أن تجميع درجات الطلاب بالثانوية العامة يتم بشكل إلكتروني داخل الكنترولات.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. بدء تجميع الدرجات

وأضاف المصدر، أنه بعد الانتهاء من تجميع درجات الطلاب ومراجعة الدرجات، تبدأ عملية رصد درجات المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات في الشعبتين، لإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم، لتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 في كل الشعبتين، استعداداً لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من وزير التربية والتعليم.

وأشار المصدر، أنه سيتم الانتهاء من تجميع الدرجات ومراجعتها خلال الساعات المقبلة، لتبدأ مرحلة تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بداية الأسبوع المقبل، بعد عودته من تنزانيا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر «الوطن»

ولطلاب الصف الثالث الثانوي، في اطار الخدمات التي نقدمها تم إتاحة رابط نتيجه الثانويه العامه 2023 برقم الجلوس والاسم، عبر «الوطن» للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال إدخال بيانات الطالب عبر الموقع «الاسم رباعي، رقم الجلوس، الشعبة، البريد الإلكتروني» حيث يمكن التسجيل الآن لتصلك النتيجة فور اعتمادها.