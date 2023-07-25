«التعليم العالي» توضح آخر موعد لاختبارات القدرات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن آخر موعد لاختبارات القدرات 2023، لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط دخولها اجتياز هذه الاختبارات، مثل كليات الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية.

آخر موعد لاختبارات القدرات

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نرصد لكم في السطور التالية، آخر موعد لاختبارات القدرات 2023، المقرر له يوم الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس، موضحة أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات حتى الآن على موقع التنسيق الإلكتروني تجاوز 76 ألف طالبا.

الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

- كليات الفنون الجميلة تخصص عمارة وفنون عام.

- كلية التربية النوعية جامعة المنصورة شبعة المسرح التربوي.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات التربية الرياضية.

- كلية التربية الموسيقية الزمالك.

- كليات التربية الفنية بالزمالك والمنيا.

- كلية التربية بجامعة السويس وكلية التربية بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية شعبتي التربية الفنية.

- شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بجامعة قناة السويس في الإسماعيلية.

- شعبتي التربية الموسيقية والفنية بكليات التربية النوعية.

آخر موعد لاختبارات القدرات

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن آخر موعد لاختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، يوم الخميس الموافق 3 أغسطس، موضحا أن اختبارات القدرات تسير بشكل منتظم تحت إشراف ومتاعبة رؤوساء الجامعات، ونوابهم، وعمداء الكليات ونوابهم، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين.