6 تحذيرات من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لرواد الشواطئ

وجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدة تحذيرات لرواد الشواطئ، مضيفة أن هناك حقوق وواجبات يجب على المصيفين الإلتزام بها حال استخدام أيا من شواطئ المحافظة.

6 تحذيرات للمصيفين بالإسكندرية

دعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إلى إلتزام المصيفين بالتعليمات التالية:

- عدم إلقاء المخلفات الخاصة بالماكولات والمشروبات على الرمال، والاحتفاظ بها داخل أكياس، وذلك لتسهيل العمل على عمال النظافة يوميا.

- المحافظة على نظافة الشاطئ.

- منع الخروج من الشاطئ بملابس البحر «المايوه» وذلك حفاظا على الآداب العامة للطريق.

- عدم شرب أي مواد مخدرة على الشاطئ.

- تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من رجال الأبراج والإنقاذ على الشواطئ، خاصة أن هدفهم الحفاظ على أرواح رواد الشواطئ.

- منع تقديم أى إكراميات إجبارية، عند استخدام وحدات تغير الملابس أو دورات المياه.

أرقام خصصتها محافظة الإسكندرية لتلقي شكاوى المصيفين

طالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من جميع المصطافين الإبلاغ الفوري في حال تعرضهم للابتزاز أو فرض إكراميات من عمال الشواطئ عليهم، موضحة أنه في هذه الحالات يجب الاتصال على الأرقام التالية ( 01270746490 - 0128925668 )، أو الاتصال بأرقام الشكاوى الخاصة بإدارة الشاطئ الموجود به.

وأشارت إلى أنه بمجرد ورود أى شكوى سوف يتم التواصل مع صاحبها فورا، وذلك من جانب مفتشي الإدارة المتواجدين بشكل يومي على طول شواطئ المحافظة.