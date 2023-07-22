«مصايف الإسكندرية»: رفع 18 طن مخلفات يوميا من الشواطئ

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تنفيذ حملات لتوعية المصطافين بحقوقهم وواجبتهم، وأبرزها الحفاظ على نظافة شواطئ المدينة، وذلك بعد رفع 18 طن مخلفات منها.

وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها

وبحسب بيان صادر عن «مصايف الإسكندرية»، فإنه جرى توعية رواد الشواطئ بواجباتهم وما عليهم من حقوق تجاهها، حتى تظل نظيفة، على أن يتم وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها، رفقا بعمال النظافة، مؤكدة أنه ليس هناك قيود على تناول الطعام والشراب بالشواطئ، ولكن يجب ترك المكان نظيفا عند المغادرة.

18 طن مخلفات على الشواطئ يوميا

وأوضحت «المصايف»، أن كمية المخلفات على شواطئ الإسكندرية تصل إلى 18 طن يوميا، وهو رقم يحتاج إلى عدد كبير من العمال، مطالبة المصطافين بالحفاظ على نظافة المدينة وشواطئها، «الإسكندرية لنا ولك ولكل محبيها، ويجب أن نحافظ عليها جميعا ونعاملها بلطف وحب».