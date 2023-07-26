«ألعاب الطاولة».. مهرجان ترفيهي بالمركز الثقافي الإسباني (صور)

نظّم المركز الثقافي الإسباني بالقاهرة معهد «ثربانتس»، مهرجان ألعاب الطاولة الإسبانية، بمشاركة العشرات من دارسي اللغة الإسبانية بالمعهد، وجاءت الفعالية في إطار جهود تعزيز البرامج التعليمية المقدمة بالمركز.

تفاصيل مهرجان «ألعاب الطاولة»

تضمّنت الفعالية، تقديم مجموعة متنوعة من ألعاب الطاولة الإسبانية الشهيرة، وتدريب الحضور على أدائها في مجموعات تعاونية، وتهدف الألعاب إلى إكساب الحضور معلومات بشأن ثقافة إسبانيا والبلدان الناطقة بالإسبانية، فضلاً عن تنشيط معرفة الحضور باللغة الإسبانية، وفق ما جاء في بيان أصدرَه المركز الثقافي الإسباني.

أنشطة ترفيهية على هامش المهرجان

على هامش الفعالية، قال خوسيه مانويل، مدير معهد «ثربانتس» بالقاهرة، «شهدت فعالية ألعاب الطاولة - التي نظمناها لأول مرة - حضوراً مميزاً من طلاب المعهد في مختلف مراحل تعلم اللغة الإسبانية، وقد انعقدت في أجواء تفاعلية وممتعة».

وأضاف مدير معهد «ثربانتس»: «يحرص المركز على تقديم الأنشطة الثقافية والترفيهية الهادفة إلى نشر اللغة الإسبانية والتعريف بالثقافة الإسبانية وثقافات البلدان الناطقة بالإسبانية حول العالم، ذلك إلى جانب برامجه المتخصصة لتعليم اللغة الإسبانية - والتي تنعقد على مدار العام بمقرّ المركز وعبر الإنترنت».

واستكمل: «كما نعتز بتعاوننا المثمر مع سفارات البلدان الناطقة بالإسبانية في مصر، الذي يشهده الجمهور في أنشطة العروض السينمائية، والمناقشات المفتوحة، والندوات، وغير ذلك من الفعاليات التي من شأنها تعزيز التقارب الثقافي بين البلدان الناطقة بالإسبانية ومصر».

يُشار إلى أنَّ معهد «ثربانتس» هو هيئة أسستها الحكومة الإسبانية عام 1991 لتعليم اللغة الإسبانية وللمساهمة في نشر ثقافة الدول الناطقة بالإسبانية بالخارج، وتنتشر فروع المعهد حالياً في 88 مدينة في 45 دولة حول العالم، ويقدم أنشطة في مصر من خلال مقرّيه بالقاهرة والإسكندرية.

معرض «شريط»

وافتتح المركز الثقافي الإسباني، الشهر الماضي، معرض الفنانة التشكيلية رانيا علام، والذي كان يضم لوحات وتصميمات، مُستوحاة من الأجهزة، والأثاث، والأدوات التي اشتمل عليها مقر المركز الثقافي الإسباني السابق بالقاهرة خلال الفترة من 1959 حتى 2016.