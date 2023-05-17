افتتاح معرض «شريط» في المركز الثقافي الإسباني.. بصمة عمرها نصف قرن

يفتتح معهد ثربانتس بالقاهرة «المركز الثقافي الإسباني»، الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً، معرض «شريط»، الذي يضم لوحات وتصميمات للفنانة رانيا علام، مُستوحاة من الأجهزة، والأثاث، والأدوات التي اشتمل عليها مقر المركز الثقافي الإسباني السابق بالقاهرة خلال الفترة من 1959 حتى 2016.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور بالمقر الحالي لمعهد ثربانتس بالدقي خلال الفترة من 21 مايو الجاري حتى 15 يونيو المقبل.

تفاصيل معرض شريط

يضم معرض «شريط» تسعة لوحات ورسوم بأحجام وتقنيات مختلفة تُخلِّد المقتنيات الثمينة للمركز الثقافي الإسباني بمقره القديم على مدى ستة عقود؛ من مُشغِّلات الصوت، وأجهزة عرض الفيديو، وأجهزة التسجيل التي استخدمها آلاف الطلاب المصريين في رحلة تعلم اللغة الإسبانية.

ويروي معرض «شريط» قصة المبنى الكائن بشارع عدلي بوسط القاهرة، الذي احتضن بدايات المركز الثقافي الاسباني وقد تحول فيما بعد إلي معهد ثربانتس، حيث درس الآلاف من طلاب المعهد، واستضاف المبنى دورات لغة، ومؤتمرات، وندوات، وعروض سينمائية، ومُختلف الأنشطة الثقافية والأكاديمية الناطقة بالإسبانية داخل مصر منذ عام 1959، وحتى افتتاح المقر الجديد بالدقي.

ويمثل المعرض أيضاً تكريماً لجميع الذين تعلموا كلماتهم الإسبانية الأولى بالمقر القديم باستخدام الأجهزة القديمة على مدى نحو ستة عقود، كما يوثق بصمة إسبانية عمرها نصف قرن.

وقالت الفنانة رانيا علام، في وصفها لتجربة إنتاج الأعمال الفنية لمعرض شريط: «هذه المقتنيات مصدر إلهام هائل، كما أنها تمثل رحلة عبر الزمن».

يذكر أن الفنانة رانيا علام حاصلة على الدكتوراه في الفنون التطبيقية، وهي مصممة فنون تطبيقية وفنانة تشكيلية، وهي عضو نقابة المهندسين المصرية، والجمعية الوطنية للفنون الجميلة، والجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، وكذلك بالمجلس الدولي للمتاحف.

وشاركت في العديد من المؤتمرات الفنية في مصر والأردن واليابان، وأكثر من 80 معرضاً جماعياً وتسعة معارض فردية.