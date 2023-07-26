شروط التقديم لوظائف مديرية التعليم فى أسيوط.. اعرف الأوراق المطلوبة

حددت مديرية التربية والتعليم بأسيوط يوم الثالث من أغسطس المقبل، آخر موعد للتقديم لشغل الوظائف التى تحتاجها المديرية، والمتمثلة فى مدير إدارة ووكيل إدارة تعليمية.

وتوضح «الوطن» فى التقرير التالى الشروط اللازمة للتقديم فى الوظائف التى أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم بأسيوط قبل نحو ثمانية أيام من غلق باب التقديم.

شروط التقديم لوظائف التربية والتعليم بأسيوط

تتمثل شروط التقديم لوظائف مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية ، فى اجتياز المقابلة الشخصية والمعرفة باللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلى، بالإضافة إلى المعرفة التامة بالقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بطبيعة الوظيفة.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب، فضلا عن إجازة التأهيل التربوي بتقدير مقبول فأعلى، وقضاء مدة عامين على الأقل في وظيفة «معلم أول أ».

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن الأوراق اللازمة للوظائف المطلوبة تتمثل فى بيان حالة وظيفية، وبيان بالإنجازات، ومقترحات تطوير الوظيفة خلال مدة محددة.

وظيفة مدير إدارة ووكيل إدارة

أضافت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن الأوراق اللازمة للتقديم للوظيفة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات المؤهلات الدراسية، وشهادات التقدير، وقرار التسكين لآخر وظيفة على الكادر، وتقارير الكفاية عن آخر عامين بتقدير فوق المتوسط على الأقل.

وتابعت أن الأوراق المطلوبة تشمل الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم للوظيفة، وصورة شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة، وتحليل سلبي للمخدرات من جهة حكومية معتمدة.