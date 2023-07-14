ما هو نظام «الأوبن بوك»؟.. وزير التربية والتعليم يجيب

عرف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام «الأوبن بوك»، مشيرا إلى أنه نظام لا يستهدف شغل الطلبة بحفظ المعلومات، والهدف منه تشغيل القدرات العقلية والاستفادة منها بشكل كبير.

وأوضح «حجازي»، عبر موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على منصة التواصل «يوتيوب»، أن نظام الأوبن بوك، يتلخص في مد الطالب بكتيب المفاهيم، الذي به أساسيات كل مادة، مثل الجدول الدوري في مادة الكيمياء، وبعض المفاهيم الأساسية التي كانت تُحفظ من قبل، قائلًا: «أنا مش عايزه يحفظها».

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يرغب في الارتقاء بعقلية الطلاب، وذلك من خلال قياس القدرات العليا، مؤكدًا أن الوزارة موجهة كل تركيزها في الامتحانات على الفهم، سواء الفهم السطحي أو الفهم العميق، والتطبيق السطحي أو التطبيق العميق، وكذلك التحليل والتركيب، مشيرًا إلى أن كتيب المفاهيم به بعض المعلومات المنوطة بتوظيف عملية حل الأسئلة.

حجازي: نظام تصحيح الامتحانات مميكن بفضل اتباع نظام البابل شيت

وتابع، بأن نظام تصحيح الامتحانات مميكن بفضل اتباع نظام البابل شيت، وأن الوزارة تمتلك منصة قوية للتصحيح الإلكتروني، لضمان دقة التصحيح، وأن كل طالب يحصل على حقه، مضيفًا أن الوزارة تمتلك أيضًا منصة لتطوير المعلمين، ومنصة أخرى للخارج موجهة لاختبار الطلاب المصريين القاطنين خارج جمهورية مصر العربية.