«القاهرة الإخبارية»: الكويت تحقق فائضا في الميزانية لأول مرة منذ 9 سنوات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ وزارة المالية الكويتية، أعلنت اليوم، أنّ ميزانية 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار) لأول مرة منذ 9 سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان على منصة «إكس»، أنّ إجمالي الإيرادات بلغ 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار إيرادات نفطية، وإجمالي الإنفاق 22.369 مليار دينار.

وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض 12.8% عن العام الماضي.

وأوضح البيان أنّ إجمالي المصروفات بلغ 22.369 مليار دينار بانخفاض 2.6% عن العام السابق، وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار مقارنة بتقديرات الموازنة المعتمدة للسنة المالية 2022-2023.