حركة تنقلات مديرية أمن محافظة الدقهلية 2023.. الأسماء والسير الذاتية

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة وتضمنت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة الدقهلية 2023، والتي شملت تجديد الثقة للواء مروان حبيب مديرا لأمن الدقهلية، وترقية اللواء عماد المهدي، حكمدار لمديرية أمن الدقهلية «نائب مدير الأمن» خلفا عناللواء سامح توفيق الذي تم إحالته للمعاش، كما شملت حركة التنقلات في مديرية الأمن، تجديد الثقة للواء محمد عبد الهادي، مديرا للمباحث الجنائية في المديرية.

حركة تنقلات مديرية أمن محافظة الدقهلية 2023

تخرج اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية من أكاديمية الشرطة في عام 1986 وحصل على ليسانس القانون والشرطة، وشغل العديد من المناصب القيادية الهامة، وتدرج في المناصب حتى أصبح نائب مدير أمن محافظة القليوبية وتم تصعيده مساعد مدير أمن القليوبية للشؤون المالية، وجرى ترقيته مديرا لأمن محافظة الدقهلية في عام 2022-2023.

وخلال حركة تنقلات الشرطة التي اعتمدها اللواء وزير الداخلية تم تجديد الثقة للواء مروان حبيب مديرا لأمن الدقهلية في عام 2022-2024، وتعيين اللواء عماد المهدي، نائبا للمدير بالدقهلية خلفا عن اللواء سامح توفيق، وتجديد الثقة لمدير المباحث الجنائية بالدقهلية اللواء محمد عبد الهادي.

اللواء مروان حبيب مديرا لأمن الدقهلية 2023

وشهدت محافظة الدقهلية العديد من الخدمات الأمنية المتكاملة التي قدمت للمواطنين في عهد اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، ويعدمدير الأمن من أكفأ الضباط بين رجال الشرطة ومتابعته المستمرة لسير العمل والمتابعة الميدانية عن مدى انتظام العملية الأمنية داخلالمحافظة، وتنظيم العديد من المبادرات الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن مثل السلع الغذائية والأدوات المدرسية وتقديم الخدمات الصحية للمواطن، والالتزام بإطار القواعد واللوائح التي تقدمها الوزارة تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

وأكدت وزارة الداخلية أن حركة تنقلات وزارة الداخلية راعت المعايير الأساسية، وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرارالوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الوضع في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية وشهدت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية، بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط.