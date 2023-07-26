موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية في محافظة الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن موعد تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية في محافظة الدقهلية، للالتحاق بالصف الأول الثانوي بعدما اعتمدت محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، ويبحث الكثير من الأهالي والطلاب عن موعد التنسيق للمرحلة الثانية، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من المرحلة الأولى التي من المقرر أن تنتهي يوم 28 يوليو الجاري.

موعد تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية في محافظة الدقهلية

وكشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، أن موعد تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية ستبدأ بعد يوم 28 شهر يوليو الجاري، بالإضافة إلى أن الملاحق ستنتهي يوم الخميس المقبل وتبدأ بعدها مرحلة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية، ويبدأ الطلاب بتسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هذا الرابط وتتم المرحلة الثانية للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى بسبب قلة المجموع المطلوب.

تنسيق الثانوية العامة بالدقهلية

وقد أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، رسميًا للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، وبكثافة 45 طالبا لكل فصل، و175 درجة للثانوي العام الخدمات، و140 درجة للثانوي العام منازل، و140 درجة للثانوي العام خاص، الثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بكل من «المنصورة - نبروه – السنبلاوين»، 235 درجة، الثانوي الفندقي نظام خدمات بكل من «المنصورة - نبروه – السنبلاوين»، 175 درجة، الثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجات، الثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات، 165 درجة، لثانوي الزراعي بكل من «المنصورة الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعية - ميت غمر الزراعية»، 185 درجة، الثانوي الزراعي بكل من «دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض – المنزلة»، 170 درجة، الثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات، 140 درجة، الثانوي التجاري نظام 3 سنوات 170 درجة، الثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة، تنسيق التعليم المزدوج فني صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة، والتبريد والتكييف 220 درجة، وتركيبات كهربية 200 درجة، وفندقي مزدوج 175 درجة، وسيارات 210، وإلكترونيات كهربائية 175 درجة، وميكانيكا تركيبات 175 درجة، وملابس جاهزة ونسيج 160 درجة، ومساعد فني إداري 160 درجة، ووجبات سريعة 170 درجة، وزراعي مزدوج 160 درجة.