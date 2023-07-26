بعد رحيله.. لماذا رفض شوقي حجاب كتابة أغنية لعبد الحليم حافظ؟

كلمات محببة ممزوجة بألحان مميزة حفظها الأطفال عن ظهر قلب، رسمت ملامح رحلة الشاعر الكبير شوقي حجاب الذي يعتبر الأب الروحي لأعمال الطفل، مقدما مجموعة كبيرة من الأغاني التي تصل لـ ألف أغنية بالإضافة إلى أعمال الدرامية وبرامج تلفزيونية، تعلق بها الأطفال في مصر والوطن العربي، وظلت جزءا من تكوينهم، ليرحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 77 عاما، بعد ما ترك إرثا فنيا ضخما يصعب نسيانه.

دويتو فني بين شوقي حجاب وعمار الشريعي

شكل الشاعر الراحل شوقي حجاب «دويتو» فني مع الموسيقار عمار الشريعي، وقدما معا مجموعة كبيرة من الأغاني الموجهة للأطفال، والتي وصل عددها لـ300 أغنية، منها ألبوم كامل للفنانة لبلبة بعنوان «بابا حبيبي» وأغنية «حصلتي لها كرش»، بالإضافة إلى أغاني للفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، كما قدم للفنان محمد فوزي أغنية «الساحر الصغير»، وتولى «فوزي» تلحينها بنفسه.

حجاب: رفضت كتابة أغنية لعبد الحليم.. وندمت على موقفي

وجمعت «حجاب» علاقة وطيدة بعدد كبير من نجوم الوسط الفني، حتى أن الفنان عبد الحليم حافظ طلب منه كتابة أغنية له يغنيها للأطفال، وهو ما رفضه الشاعر الشاب في ذلك الوقت متعللا بأن صوت «حليم» لا يصلح لأغاني الأطفال، وهو ما أغضب العندليب الأسمر، وهاتف سعاد حسني التي كانت صديقة لـ«حجاب» ليخبرها عن الشاعر الذي رفض كتابة أغنية لـ«عبد الحليم»، وأكد أنه ندم على ذلك الموقف فيما بعد، وفقا لما رواه الشاعر الراحل في لقاء سابق.

وكتب حجاب عددا من أغاني الأطفال لسعاد حسني التي قدمت في ذلك الوقت عدد من التجارب الغنائية، ولكن المشروع لم يخرج إلى النور، لتذهب تلك الأغاني بعد ذلك لـ عبد المنعم مدبولي ولبلبة.