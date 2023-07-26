عزاء الشاعر شوقي حجاب في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين الخميس المقبل

أعلنت نقابة المهن السينمائية موعد عزاء الشاعر الراحل شوقي حجاب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض .

تشييع جنازة شوقي حجاب عصر اليوم من مسجد الشرطة بأكتوبر

وجاء خلال بيان نقابة المهن السينمائية، أن العزاء من المقرر أن يُقام يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

كان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قال لـ«الوطن»، إنَّه من المقرر أن تشيع جنازة الشاعر شوقي حجاب، من مسجد الشرطة في أكتوبر بعد صلاة العصر.

وفاة الشاعر شوقي حجاب عن عمر ناهز 77 عاما

توفي الشاعر شوقي حجاب عن عمر 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إذ كان قد تمّ نقله مؤخرًا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وذلك وفق ما أكّده الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى زايد التخصصي في تصريح خاص لـ«الوطن».

وقدم الشاعر شوقي حجاب خلال مشواره الفني عددًا من الأعمال الهامة، التي حصل العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة في 2021، وكُرم في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال.