«المهن السينمائية» تنعى الشاعر الكبير شوقي حجاب

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج والشاعر شوقي حجاب، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض، معلنة في الوقت ذاته موعد ومكان الجنازة.

وذكرت النقابة الصفحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِرَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج والشاعر الكبير شوقي حجاب - نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته والأسرة الفنية بالصبر والسلوان».

وأشارت إلى أن موعد الجنازة، اليوم الأربعاء عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة - الشيخ زايد ثم إلى مقابر الأسرة بالوفاء والأمل - مدينة نصر.

وفاة الشاعر شوقي حجاب

توفي الشاعر شوقي حجاب عن عمر 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إذ كان قد تمّ نقله مؤخرًا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وذلك وفق ما أكّده الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى زايد التخصصي في تصريح خاص لـ«الوطن».