وفاة الشاعر شوقي حجاب عن عمر ناهز 77 عاما

توفي الشاعر شوقي حجاب عن عمر 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إذ كان قد تمّ نقله مؤخرًا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وذلك وفق ما أكّده الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى زايد التخصصي في تصريح خاص لـ«الوطن».

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ صرحت لـ«الوطن» أمس، أنَّها تتابع حالته الصحية قبل رحيله، مؤكّدة أنَّ الشاعر شوقي حجاب أفنى حياته في العطاء، فيما أصدر خالد عبدالغفار وزير الصحة قرارًا بتلقي الشاعر العلاج على نفقة الدولة.

أعمال شوقي حجاب للتليفزيون المصري

وشوقي حجاب شاعر ومخرج ولد في الدقهلية في عام 1946، قدم معظم أعماله للأطفال في التليفزيون المصري، ابتكر عددًا من الشخصيات للأطفال من بينها شخصية «بقلظ» مع المذيعة الراحلة سلوى حجازي ثم الإعلامية نجوى إبراهيم، وكذلك شخصية «كوكي كاك» في التليفزيون، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال منها أغاني مسلسل «سكر وبنجر»، وأغاني فيلم «العاشقة» وغيرهما.

أصدَر الشاعر شوقي حجاب ديوانين ضمن مجلد «مسدسات شوقي حجاب» في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما «هيلا حب وغرام» و«ناس من زمن تاني»، وصدرا عن الهيئة العامة للكتاب في 2019.

جوائز حصدها شوقي حجاب

حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة في 2021، وكُرم في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال.