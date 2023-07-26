استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 26-7- 2023 في البنوك

سجلت أسعار الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 26-7- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.59 جنيه للشراء، و 39.86 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وترصد السطور التالية سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت، كما يلي.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 39.59 جنيه للشراء، وسجل 39.86 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 39.59 جنيه للشراء، وسجل 39.76 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.59 جنيه للشراء، وسجل 39.86 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك Cib

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 39.72 جنيه للشراء، وسجل 39.94 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.72 جنيه للشراء، و39.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.79 جنيه للشراء، وسجل 39.94 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.