القبض على شاب بتهمة النصب على المواطنين في أسيوط

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص بأسيوط بتهمة النصب، بعدما تبين من خلال تحريات الشرطة قيامه بممارسة نشاط إجرامي في تخصص في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية؛ بحجة استثمارها في عدد من الأنشطة التجارية مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

التحريات تكشف تورط المتهم في نشاط إجرامي

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) بتلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتوظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية من خلال أحد المواقع الإلكترونية التي تدار خارج البلاد، وذلك مقابل أرباح متفق عليها يتم تحصيلها عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون، وكذا قيامه بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أمكن ضبط المتهم بمحل سكنه وبحوزته (33 شريحة هاتف محمول مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم في ممارسة نشاطه الإجرامي - 6 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.