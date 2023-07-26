رئيس «خطة النواب»: الشهادات الدولارية الجديدة ستوفر العملة الصعبة

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشهادات الدولارية الجديدة التي طرحها بنكي الأهلي ومصر للمواطنين ستسهم بشكل كبير في جذب المواطنين.

تفاصيل شهادات الاستثمار الدولارية

وأوضح الدكتور فخري الفقي في تصريحاته لـ«الوطن»، أن شهادات الاستثمار الدولارية التي طرحها بنكي الأهلي ومصر لا تشترط إظهار المواطن الراغب في شراء الشهادة مصدر حصوله على الدولار المتقدم به، وهو الأمر الذي سيسهم في حث المواطنين المحتفظين بالدولار على الإقدام لشراء الشهادة.

مزايا شهادات الاستثمار الدولارية

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشهادات المطروحة حملت عدة مزايا أبرزها عائدها السنوي الذي يصل لـ7%؜ ويصرف بذات العملة ربع سنويًا إضافة إلى إجازة الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي ذلك الأمر الذي سيلعب دورا كبيرا في تشجيع المواطنين على شراء الشهادات ومنها نستطع توفير العملة الصعبة.