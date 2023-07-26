ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج

ألقى رجال الأمن في وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بسوهاج، وجرى اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم في سوهاج، بتضرره من أحد الأشخاص مقيم بسوهاج بتهمة النصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجله في إحدى الجهات الحكومية، من خلال علاقاته بالعديد من المسؤولين في بعض الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وتبيّن أنّ المشكو في حقه يمارس نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسؤولين بالجهات الحكومية المختلفة، وتمكنه من النصب على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت ذات الزعم، ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.