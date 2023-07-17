شاهد عيان على انهيار عقار حدائق القبة: الشرطة وصلت بعد دقائق من الواقعة

كشف «محمد. 24 عاما» أحد شهود العيان على واقعة انهيار عقار في حي حدائق القبة - طلب عدم ذكر اسمه كاملا -، عن أنّ العقار سقط فجرا أثناء نوم الضحايا، حيث سمع الأهالي صوت ارتطام قوي في الشارع، وبالخروج إلى المنزل تبيّن سقوط العقار المذكور.

استخراج المصابين والضحايا

وأضاف شاهد العيان لـ«الوطن»، أنّ الأهالي سارعت نحو العقار في محاولة لإنقاذ الضحايا، ولم يمر سوى دقائق حتى كانت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة موجودين في المكان لإنقاذ الضحايا، كما أنّ الجميع في المنطقة في حالة حزن على ضحايا العقار.

بلاغ

وكانت البداية عندما ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة يفيد بانهيار عقار في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، وتبيّن انهيار عقار مكون من 4 طوابق، فيما أغلقت القوات الغاز والمياه عن المنطقة، وتم انتشال 8 جثث و4 مصابين، ويجري البحث عن ضحايا تحت الأنقاض، والتي دفعت بـ10 سيارات إسعاف، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.