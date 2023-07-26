بعد استغاثتها.. «الداخلية» تساعد مسنة انزلقت قدمها داخل منزلها في دار اسلام

ساعدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة سيدة مسنة عقب إنزلاقها داخل شقتها وعدم تمكّنها من الحركة.

جاء ذلك عقب بلاغ ورد لأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لسيدة مسنة - مقيمة في دار السلام عقب تعرضها للانزلاق داخل الشقة سكنها وعدم تمكّنها من الحركة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمّ فتح باب الشقة ومساعدتها، وتقديم الرعاية اللازم لها والاطمئنان على حالتها الصحية.