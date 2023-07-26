موفدة «القاهرة الإخبارية»: توافد الزعماء للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية

بدأ زعماء ووزراء ووفود الدول الأفريقية، اليوم الأربعاء، في الوصول إلى روسيا؛ لحضور القمة «الأفريقية - الروسية» في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وفي هذا السياق، قالت أمل الحناوي، موفدة «القاهرة الإخبارية» إلى سان بطرسبرج، إنَّ 49 دولة من القارة الأفريقية ستشارك في القمة حسب تأكيد مصادر روسية.

وأضافت أنَّ رئيسي بوروندي وغينيا ورئيس الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا من ضمن الرؤساء والزعماء الأفارقة الذين وصلوا بالفعل إلى سان بطرسبرج، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي مع نظرائه الأفارقة لقاءات ثنائية قبل القمة.

السيسي يشارك في القمة الأفريقية الروسية

وكانت الرئاسة أعلنت توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن القمة الأفريقية الروسية جرى تدشينها عام 2019، تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، إذ عقدت دورتها الأولى في سوتشي، تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.