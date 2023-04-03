7 معلومات عن المراسل العسكري الروسي القتيل في انفجار سان بطرسبرج

لقي المراسل العسكري الروسي، «مكسيم فومين»، المعروف في بلاده باسم «فلاديلين تاتارسكي»، 40 عاما، مصرعه في انفجار «سان بطرسبرج»، شمال غرب روسيا، كما أسفر الانفجار عن إصابة 30 آخرين منهم 6 حالات خطرة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

مسؤول روسي: مقتل فلاديلين تاتارسكي لن يمر دون عقاب

وفي وقت سابق، قال مؤسس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، «يفيجني بريجوجين»، إنه كان على صلة بمقهى ستريت بار بمدينة سان بطرسبرج الذي أسفر عن مقتل فلاديلين تاتارسكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان حاكم «مقاطعة لينينجراد» الروسية، ألكسندر دروزدينكو، قال في وقت سابق، إن مقتل فلاديلين تاتارسكي لن يمر دون عقاب، مقدما تعازيه في وفاة المراسل العسكري.

تاتارسكي أنشأ قناته على «تليجرام» في 2019

ونرصد أبرز المعلومات عن مكسيم فومين، المعروف باسم باسم فلاديلين تاتارسكي في نقاط كالتالي:

-دعم مكسيم فومين المعروف باسم باسم فلاديلين تاتارسكي العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

- لدى تاتارسكي أكثر من 560 ألف مشترك على قناة بـ «تليجرام».

-أنشأ تاتارسكي قناته على «تليجرام»، عام 2019.

-حارب تاتارسكي في عام 2014 ضد القوميين الأوكرانيين في «دونباس» شرقا.

-انتقد تاتارسكي أحيانًا الانتكاسات الروسية في أوكرانيا.

- أعرب تاتارسكي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في مايو الماضي عن اعتقاده أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا.

-حضر تاتارسكي مراسم ضم «خيرسون، لوجانسك، زابوريجيا،دونيتسك» التي أقيمت في «الكرملين» الروسي.