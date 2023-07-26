«تنظيم الكهرباء»: 8% ارتفاعا في الحمل الأقصى على الشبكة خلال عام

سجل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجود زيادة في الحمل الأقصى للأحمال الكهربائية في الشبكة القومية للكهرباء بمقدار 8.02%، وكذلك زيادة في الحمل الأدنى 14.49%.

الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء

وتضمنت النشرة اليومية لـ«الجهاز»، التي تحمل اسم «مرصد الكهرباء»، أن أقصى حمل على الشبكة القومية للكهرباء سجل 35 ألف ميجا وات من الكهرباء في توقيت 20:58 مساء أول أمس الإثنين، والحمل الأدنى 28 ألفا و514 ميجا وات، بتوقيت 7 صباحًا.

تخفيض الأحمال الكهربائية

واشتملت «النشرة»، على أن الحمل المفصول ضمن برنامج «تخفيض الأحمال» يوم الإثنين الماضي كان 2500 ميجا وات من الطاقة الكهربائية.

يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يُصدر نشرة يومية حول الأحمال الكهربائية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء، وأقصى حمل، وأدنى حمل، ومدى الأحمال المفصولة.

وتشتمل النشرة على الحمل الأقصى المُسجل على الشبكة القومية للكهرباء، والحمل الأدنى، والتوقعات للحمل الأقصى المسائي، والفارق بين الاستهلاك المتوقع، والمتاح من القدرات الكهربائية.