أجهزة في المنزل ترفع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.. بينها «الغسالة»

حددت إدارة الشؤون التجارية بهندسة كهربا التحرير بدر في قطاع السادات، التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، أجهزة كهربائية تتسبب في رفع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، وهي «السخان، والمدفأة، والمكواة، والغلاية، والتكييف»، ما يتسبب في ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء.

أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، نصائح لتقليل استهلاك الأجهزة وخفض الفاتورة، ومنها على سبيل المثال وضع مياه بعدد الأكواب التي يحتاجها الفرد في غلاية المياه فقط.

الأجهزة الكهربائية الأكثر ارتفاعا لفاتورة الكهرباء

وتابعت أنّ براد المياه الكهربائي يعد الأكثر استهلاكا للكهرباء بخلاف جميع الأجهزة الكهربائية، واستخدامه طوال اليوم يتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، مفضلة تحديد سعة مبرد المياه على قدر الاستهلاك اليومي.

تكييف الهواء

تكييف الهواء من أكثر الأجهزة التي نلجأ إلى تشغيلها في الصيف للتخلص من حرارة الجو العالية، لكنه من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، لذلك يجب ضبط المؤشر على درجة حرارة 24.

الغسالة

وتابعت أنّ الغسالة من الأجهزة المستهلكة للكهرباء بشكل كبير، لذا يجب التدقيق في مواصفات الغسالة، حيث يوجد غسالات حديثة توفر في الطاقة الكهربائية.