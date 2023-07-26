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تفاصيل الجزء الأول من فيلم «أسامة أنور عكاشة» على «الوثائقية»

كتب:

أبانوب رجائي
05:05 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
أسامة أنور عكاشة

أسامة أنور عكاشة

تستعد القناة «الوثائقية» لعرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة،  خلال أيام.

ويتحدث خلال الفيلم عدد كبير من الفنانين والنقاد مما عاصروا الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن بينهم إلهام شاهين، صابرين، عبد العزيز مخيون، المخرج رؤوف عبد العزيز، الناقدة الفنية ماجدة رويس، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي.

ويتحدثون عن مسيرة أسامة أنور عكاشة الفنية وأهم المحطات الفنية في حياته وعن أعماله التي عبرت عن كثير في حياة المصريين وأعماله التي تعيش معنا حتى الآن.

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بقلم أبانوب رجائي