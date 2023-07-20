رسالة دكتوراه عن دور الأفلام الوثائقية في تشكيل قيم الانتماء الوطني

عُقدت مناقشة رسالة دكتوراه المذيع البحريني حازم خميس الشيخ بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن ورئيس شبكة قنوات DMC مناقشا، أ.د. دينا فاروق أبو زيد أستاذ ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس مشرفا رئيسيا، الدكتورة شرين عمر رئيس قسم الصحافة الأخبارية بكلية الإعلام جامعة عين شمس مشرفا مشاركا والدكتورة شيماء عز الدين أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة عين شمس مناقشا.

جاء ذلك بحضور السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون العربية والأمن القومي، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعميد الركن فيصل بن حسن العجمى الملحق العسكرى لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وخلود راشد مطر المستشار الثقافى للبحرين.

درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى

وحصل الباحث حازم خميس الشيخ على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل مع الجامعات والمراكز الأخرى.

أظهرت الدراسة أن أهم القضايا التي ركزت عليها الأفلام المأخوذة من التليفزيون البحريني تخص التنمية المستدامة، كما تهدف جميع أفلام عينة الدراسة إلى توثيق الأحداث، بالإضافة إلى أن جميع أفلام عينة الدراسة كانت موجهة للجمهور العام.

استهدفت الرسالة دراسة متطلبات الجمهور في الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن الانتماء الوطني.

وضمت الرسالة دراسات تهدف إلى تطور وارتقاء المحتوى الإعلامي في التلفزيون البحريني

واقترح الباحث مقترحات الدراسة التطبيقية والتي شملت العمل على تطوير أسلوب عرض الافلام الوثائقية وضرورة زيادة تحقيق التنوع في استخدام الوسائط السمعية البصرية في الإنتاج ، بالإضافة إلى التنوع في مصادر المعلومات وعرض المصدر للتأكيد على المصداقية والثقة إلى جانب ضرورة انتاج الافلام من قبل وزارة الإعلام.

إنتاج أفلام وثائقية تعرض السيرة الذاتية لشخصيات وطنية

كما أوصت الرسالة بالحرص على إنتاج أفلام وثائقية تعرض سيرة ذاتية الشخصيات وطنية وإنتاج أفلام وثائقية موجهة للجمهور، تصوير لقطات خاصة بكل فيلم بهدف التنوع وعدم الاعتماد على الأرشيف؛ وكذلك استخدام أساليب جديدة في الإقناع والابتعاد عن نمط التعليق الخبري الذي أصبح ليس مشبع بالنسبة للجمهور.

والباحث حازم خميس الشيخ هو إعلامي بحريني معد ومقدم برامج تليفزيونية بتليفزيون البحرين، قدم العديد من البرامج الرياضية والمنوعة، بالإضافة إلى المشاركة في التغطيات الوطنية ونقل الأحداث المباشرة، وخاصة البرامج التي تحمل طابع مختلف، منها القضايا الاجتماعية والبرامج الرسمية.