الوثائقية تطرح برومو فيلم «أسامة أنور عكاشة»: سيرة الأب الروحي للدراما المصرية

طرحت قناة الوثائقية، البرومو الدعائي للفيلم الوثائقي «أسامة أنور عكاشة»، قبل قليل، تمهيدًا لطرح الجزء الأول منه خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث إنّ الموعد النهائي لم يُحدد بعد، ويأتي هذا العمل تحت عنوان «سيرة الأب الروحي للدراما المصرية، وعميد الدراما العربية».

ويتحدث في الفيلم الوثائقي، عدد كبير من الفنانين عن أسامة أنور عكاشة، أبرزهم إلهام شاهين، صابرين، لوسي وعبد العزيز مخيون، وكذلك المخرج رؤوف عبد العزيز، فضلًا عن ابنته الإذاعية نسرين أسامة أنور عكاشة، وآخرين.

يوثق الفيلم ما أنجزه «صاحب الحلمية» دراميًا وفكريًا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في حد ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل: سؤال الهوية المصرية، كذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

وكان شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنّ أسامة أنور عكاشة الأب الروحي للدراما العربية والمصرية، وإن الفيلم الذي انتجته القناة عنه يأتي من ضمن سلسلة وثائقيات تحتفي بالمبدعين المصريين في مختلف المجالات.