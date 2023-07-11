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رئيس قناة الوثائقية: أسامة أنور عكاشة الأب الروحي للدراما المصرية

كتب:

أحمد شوقي
12:00 ص | الثلاثاء 11 يوليو 2023
شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية

شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية

قال شريف سعيد، رئيس قناة الوثائقية، إن القناة تبذل جهدا كبيرا، ونسعى للأفضل دائما، لافتا إلى أن أسامة أنور عكاشة الأب الروحي للدراما العربية والمصرية، وهو من ضمن سلسلة وثائقيات تحتفي بالمبدعين المصريين في مختلف المجالات، وهو فيلم من ضمن سلسلة كبيرة يعلن عنها تباعا.

الفيلم استغرق مدة تحضير كبيرة

وأضاف سعيد خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» على قناة cbc، أن القطعة الجديدة التى ستعرض جزأها الأول فى هذا الشهر للكاتب أسامة أنور عكاشة، متقدما بالشكر لأسرة الكاتب الراحل، والتي لم تدخر أي جهد في توفير المتطلبات التي احتجنا لها.

وأكد شريف سعيد أن الفيلم أخذ مدة تحضير كبيرة شهور، وأخذ وقته في التحضير والتصوير وكل المراحل البحثية، لافتا إلى أن مقتنيات الراحل أسامة أنور عكاشة تعرض فى الفيلم الوثائقي.

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