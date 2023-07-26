خبير علاقات دولية: روسيا من أكثر الدول دعما لإرادة الشعب المصري في 30 يونيو

علق أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، على القمة الروسية الأفريقية الثانية لعام 2023، التي من المقرر أن تنطلق غداً في مقامة في مدينة سان بطرسبرج الروسية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنها تعكس عمق العلاقات بين روسيا وغالبية الدول الأفريقية، وفي مقدمتها مصر.

تاريخ العلاقات المصرية الروسية

وقال خبير العلاقات الدولية، في إطار حديثه عن العلاقات الروسية المصرية: «من المؤكد أن العلاقة المصرية الروسية بدأت منذ فترة طويلة، وأننا نحتفل بمرور 80 عاماً على العلاقات الروسية المصرية، وأن العلاقات بدأت منذ أغسطس 1943، ومنذ هذا التاريخ وصلت العلاقة إلى مستويات كبيرة للغاية».

وأضاف «سمير» أنه من المعروف أيضاً أن الاتحاد السوفيتي السابق ساهم ولعب دوراً كبيراً للغاية في المشروعات العملاقة التي قامت مصر بإنشائها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروعات السد العالي، ومجمع الألمونيوم، ومصانع الحديد والصلب.

العلاقات المصرية الروسية بعد 30 يونيو

وأشار إلى أن المشهد بدأ يتكرر مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيو 2013، خاصةً وأن روسيا من أكثر دول العالم التي دعمت إرادة الشعب المصري، ووصفت ما حدث أنها «ثورة كاملة الأركان»، كما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أكثر الداعمين لإرادة الشعب المصري، في كافة المسارات كالمسار السياسي والعسكري.

وأضاف أن روسيا تؤمن بأن مصر محور استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر هي اللاعب الوحيد والفاعل في كل التفاعلات التي تجري في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي دعت لضم مصر في الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، بهدف دعم القضية الفلسطينية.