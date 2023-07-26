باحث سياسي: القمة الروسية الأفريقية 2023 تعكس اهتمام موسكو بالقارة السمراء

تستضيف مدينة سان بطرسبرج القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني القمة الروسية الأفريقية 2023 يومي 27 و 28 يوليو الجاري، بمشاركة 49 دولة إفريقية من أصل 54، بواقع 17 رئيس دولة سيحضر القمة، وخمسة نواب للرئيس وأربعة رؤساء حكومات ورئيسا واحدا للبرلمان و17 دولة أخرى يمثلها نواب رئيس الوزراء والوزراء، معظمهم من وزراء الخارجية، فيما ستمثل خمس دول على مستوى السفارات.

«بركات»: القمة الروسية الأفريقية 2023 تساعد في التقريب بين الجانبين

من جهته قال محمد بركات، الباحث في العلاقات الدولية، إنه في إشارة إلى اهتمام موسكو المتزايد بأفريقيا، إذ زار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القارة مرتين منذ مطلع العام الجاري ساعيا للتقريب بين الجانبين، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال نشر له خلال الأسبوع الجاري: «لطالما دعمنا الشعوب الأفريقية في نضالها من أجل التحرر من الاضطهاد الإمبريالي، وساعدنا في تأسيس الدول، وتعزيز السيادة والقدرات الدفاعية».

وأضاف بركات لـ«الوطن»: «يأتي انعقاد القمة الروسية الأفريقية 2023 في سان بطرسبرج الخميس قبل نحو شهر من قمة مجموعة دول بريكس التي تستضيفها جنوب أفريقيا، كما سعى قادة الدول الأفريقية إلى التوسط لإيجاد حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا وقام وفد ضم عددا القادة الأفارقة منتصف يونيو الماضي، بزيارة موسكو وكييف، ودعوا خلال لقائهم بشكل منفصل بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى وقف الأعمال العسكرية».

بوتين يتحدث عن القمة الروسية الأفريقية 2023

فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستواصل مساعدة الدول الإفريقية في تعزيز السيادة الوطنية والمشاركة الأكثر نشاطا في حل القضايا العالمية، مضيفا خلال برقية تحية للضيوف والمشاركين في القمة الروسية الأفريقية 2023، اليوم الأربعاء: «بطبيعة الحال، سنواصل بذل قصارى جهدنا لمساعدة الشركاء الأفارقة على تعزيز السيادة الوطنية والثقافية والمشاركة أكثر نشاطا في حل القضايا الإقليمية والعالمية».