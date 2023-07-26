مثقفون ينعون الشاعر شوقي حجاب: صاحب أكثر من ألف أغنية

خيمت حالة من الحزن على الوسط الثقافي عقب نشر خبر وفاة الشاعر شوقي حجاب الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، ونقله إلى المستشفى قبل أيام لتلقي العلاج على نفقة الدولة تحت رعاية وزارة الثقافة.

وقال الناقد التشكيلي صلاح بيصار عبر «فيسبوك»: «وداعا شوقى حجاب، كاتب ومخرج دراما الأطفال، مبتكر بقلظ وصاحب دقدق وهلال القدس البسام، كان شوقى حجاب صديقا عزيزا، وعضوا معنا بلجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وكان دائما متفائلًا متحمسًا صاحب كلمة ورأي».

وأكمل «بيصار»: «كان حجاب كاتبًا متفردًا أيضا في قصص الأطفال، وله سلسلة دقدق التي رسمها الفنان عبدالرحمن نور الدين حول خيال الحقل الذى يبث في أطفالنا القيم وروح الانتماء بجمال ودهشة، وله أيضا كتابه الجميل هلال القدس البسام رسوم الفنان حلمى التوني، الذي كان دائم الابتسام إلى أن انحسرت بسمته وبكى من الألم على لسان اليمامة الصغيرة، فأضاف شوقى بعدًا دراميا حول الوطن والقدس السليب».

عبد الرحيم كمال: تاريخ كبير في الشعر والكتابة

ودون السيناريست عبد الرحيم كمال: «رحم الله الشاعر المصري الكبير شوقي حجاب تاريخ كبير في الشعر والكتابة المميزة الجميلة للأطفال رحمه الله رحمة واسعة والعزاء لكل اهله واحبابه»

وقال المخرج مجدي أحمد علي: «صديقي أبو الشوق الآن تستريح بعد ان تعذبنا بآلامك، ها نحن نودعك ومعك نودع البهجة والطيبة والرقة والصدق والولع بالحياة، لن نتذكرك إلا بابتسامتك الصادقة ومحبتك الغامرة مع السلامة يا صديقي»

فايزة هنداوي: خسارة كبيرة للثقافة والأدب العربي

وقالت الناقدة فايزة هنداوي: «رحيل شوقي حجاب خبر مفجع وحزين فأنا علي المستوي الشخصي فقدت صديقا وفيا وأبا حنونا، وعلي المستوي العام رحيله خسارة كبيرة للثقافة والأدب العربي، حيث تجلى دوره الثقافي في تأثيره الإيجابي على الأجيال وإثرائه للمشهد الأدبي بأعمال متميزة.

وتابعت: «ومن أهم مميزات شوقي حجاب كانت محبته للجميع دون تمييز، فقد كان يسعى للتواصل مع الناس ويحاول نقل رسائله وأفكاره للجميع بكل بساطة وعفوية»