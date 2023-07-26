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موعد ومكان صلاة الجنازة على الشاعر شوقي حجاب

كتب:

إلهام الكردوسي
12:21 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
شوقي حجاب

شوقي حجاب

أعلنت الفنانة نهلة ياسين زوجة الشاعر الراحل شوقي حجاب الذي توفي منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 77 عامًا، تفاصيل صلاة الجنازة.

موعد ومكان صلاة الجنازة على شوقي حجاب 

وقالت نهلة ياسين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تعالوا مسجد الشرطة في أكتوبر صلاة العصر عشان تودعوا شوقي حجاب حبيب الأجيال».

وكان الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى زايد التخصصي، أكّد لـ«الوطن» منذ قليل خبر وفاة الشاعر شوقي حجاب بعد صراع مع المرض، بعدما تمّ نقله إلى المستشفى بقرار من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وتحت رعاية وزارة الثقافة.

وزيرة الثقافة: المبدعون واجهة مشرفة للوطن

وحرصت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على متابعة الحالة الصحية للشاعر، وزارته قبل رحيله بمستشفى زايد التخصصي، مؤكدة أنَّ المبدعين واجهة مشرفة للوطن، والوزارة لا تتأخر عن التدخل من أجل رعاية الكتاب والفنانين.

شوقي حجاب شاعر ومخرج مولود في الدقهلية عام 1946 توجه بإبداعه للطفل بشكل أساسي وحصل على عدد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب من وزارة  الثقافة في 2021...وغيرها.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي