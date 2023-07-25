وزيرة الثقافة تتابع الحالة الصحية لشوقي حجاب: تاريخ طويل من العطاء

أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني عن تمنياتها بالشفاء العاجل للشاعر شوقي حجاب، الذي يمر بأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى للعلاج على نفقة الدولة، إذ يخضع للعلاج حاليا بمستشفى زايد التخصصي تحت رعاية وزارة الثقافة، مؤكدة أن المبدعين واجهة مشرفة للوطن، والوزارة لا تتأخر عن التدخل من أجل رعاية الكتاب والفنانين.

وزيرة الثقافة: المبدعون واجهة مشرفة

وأضافت نيفين الكيلاني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشاعر شوقي حجاب تاريخ طويل من العطاء، أفنى عمره في الثقافة والفن، ولا بد أن يجد وقت الشدة رد فعل إيجابي منا جميعا، ومن الطبيعي أن يجد الوزارة معه في أوقات الشدة، وزرت الشاعر شوقي حجاب في مستشفى زايد التخصصي للاطمئنان على حالته الصحية.

وقالت إن المبدعين واجهة مشرفة للوطن وقدمت عطائها للثقافة والبلد بشكل عام، والوزارة لا تتوانى في التدخل وتقديم الرعاية لأي من المبدعين لأنه واجب إنساني قبل أي شيء ويجب على الوزارة رعاية الفنانين والأدباء.

علاج شوقي حجاب على نفقة الدولة

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لم يتأخر في إصدار قرار لعلاج الشاعر شوقي حجاب على نفقة الدولة تحت رعاية وزارة الثقافة.