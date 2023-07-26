«جودة التعليم» تعتمد 297 مدرسة وعدد من الكليات والمعاهد

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، جلسته الدورية رقم 227 صباح اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة الجودة والاعتماد.

اعتماد عدد من الكليات والمعاهد

واعتمد المجلس في ختام اجتماعه اليوم عددا من الكليات والمعاهد والأكاديميات من مؤسسات التعليم العالي وهي:

كلية الصيدلة – جامعة حلوان

كلية إدارة الأعمال – جامعة النهضة

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد – جامعة هليوبوليس

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا – وزارة الإنتاج الحربي

معهد الدراسات العليا والبحوث – جامعة الإسكندرية

المعهد الدولي العالي للإعلام – أكاديمية الشروق

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

كما تم اعتماد 10 برامج أكاديمية خاصة بمؤسسات التعليم العالي

وفيما يتعلق بالتعليم الأزهري، قرر المجلس اعتماد خمسة برامج أكاديمية.

وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي، جرى اعتماد 297 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية، مع منح مهلة لعدد سبعة مدارس لاستيفاء بعض جوانب القصور.