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عميد «هندسة الحاسبات» بجامعة العلمين: نقدم نفس جودة التعليم الدولي للمصريين

كتب:

أبانوب رجائي
11:39 م | الأحد 23 يوليو 2023
مصطفى النعناعي عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين

مصطفى النعناعي عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين

قال الدكتور مصطفى النعناعي، عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين الأهلية، إن قرار إنشاء جامعة العلمين، صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 435 لسنة 2020، وكان في أغسطس من العام نفسه.

تخصصات جامعة العلمين 

وخلال شهرين فقط، استقبلت الجامعة أول دفعة من الطلاب، لدراسة مجموعة من المجالات، ومن بينها: الهندسة وعلوم هندسة الحاسب والصيدلة والدراسات القانونية والأعمال والفنون والتصميم في أكتوبر 2020.

وأضاف النعناعي، أن جامعة العلمين اسمها الدولية، وأن شرط أساسي منذ بداية العمل هو إنشاء بعض الشراكات الدولية، عبر توفير نفس جودة التعليم الدولي للمصريين في الداخل، وأشار إلى أنه يتم استقطاب طلاب من خارج مصر للدراسة في العلمين.

الشراكات الدولية مع الجامعات العالمية

وأكمل أن من بين الشراكات الدولية وأولها، الشراكة مع جامعة «لوفل» في أمريكا، في علوم هندسة الحاسبات ومجال الهندسة الطبية الحيوية، وحاليا يتم إضافة مجال الصحة العامة للجامعة، مؤكدا أن هناك عدد من المنح التي تعطيها جامعة العلمين لعدد من الجامعات.

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بقلم أبانوب رجائي