سماح عبد الفتاح: المودة والرحمة أساس العلاقة بين الزوجين

قالت الدكتورة سماح عبد الفتاح، استشاري العلاقات الزوجية، إنَّ شكوى الزوجين من الملل بعد سنوات من الزواج وتبادل الاتهامات بتراجع الحب بينهما وعدم الاهتمام ليس إلا دليل ومؤشر على أنهما لم يفهما طبيعة «الزواج» بعد.

عبد الفتاح: المسؤولية والتراحم أساس العلاقة بين الزوجين

وأضافت «عبد الفتاح» خلال استضافتها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ أساس العلاقة بين الزوجين كما وصفها الله سبحانه وتعالى «مودة ورحمة» وتحمل المسؤولية، موضحة أنَّ انشغال الزوج لا يعني تراجع حبه لزوجته بل هو درجة من درجات الحب والاهتمام طالما اقتطع الزوج جزءا كبيرا من وقته لتلبية احتياجات زوجته وأسرته وما يختلف في الحب بعد الزواج سوى طريقة التعبير عنه بتحمل مسؤولية البيت والأسرة.

طرق التعبير عن الحب

وتابعت استشاري العلاقات الزوجية: «من أجل أنك متحسيش فيه حاجة ناقصاك وهو مش قادر يجيبها لك ويسعى لتلبية كافة متطلباتك.. إذن الحب موجود وأسلوب التقديم مختلف وهناك 5 طرق للتعبير عن الحب يتفاوت كل شخص منا فيها.. وشرعا هناك طريقتان فقط مباحتان لتعبير الرجل عن حبه لـ المرأة وهما «الكلمة» و«الهدية».