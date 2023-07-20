أماكن صرف لبن الأطفال وفحص المقبلين على الزواج في السويس خلال الإجازة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس أن منافذ صرف ألبان الأطفال مفتوحه أمام المواطنين، وأماكن إجراء مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج خلال إجازة رأس السنة الهجرية.

وحددت المديرية أماكن صرف لبن الأطفال، بالوحدات الصحية بأحياء السويس المختلفة، كالتالي:

1- وحدة طب أسرة السويس 1 بإدارة السويس

2- مركز طب أسرة الصباح بإدارة فيصل

3- مركز طب أسرة التوفيق بإدارة عتاقة

4- مركز طب أسرة الإيمان بإدارة الاربعين

5- وحدة طب أسرة قرية عامر بإدارة الجناين

أماكن فحص المقبلين على الزواج

خصصت المديرية مركز طب أسرة الأربعين للعمل بمبادرة فحص المقبلين على الزواج وطباعة الشهادات، من الساعة الـ9 صباحا حتى 2 ظهرا، حرصا على عدم تعطيل مصالح المواطنين.