الإفتاء توضح حكم استبدال «الشبكة الذهب» بالفضة تسهيلا لإجراءات الزواج

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، حول مدى جواز استبدال الشبكة الذهب بالفضة أو غيره بهدف التسهيل على الشباب، وهو ما أجابت عنه الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، موضحة عدم وجود مانع شرعي من ذلك، ولكن هناك شرط واحد ليتم الأمر، وهو أن يكون بالاتفاق بين الطرفين.

المبالغة في متعلقات الزواج

وقالت دار الإفتاء في فتواها: «إذا تم التراضي عند الخطبة على كون الشبكة من أي مال آخر له قيمة؛ كالفضة وغيرها بدلًا عن المصوغات الذهبية، فلا مانع من ذلك شرعًا».

وأوضحت أن تلك الخطوة من شأنها تيسير الزواج، والمساهمة في تسهيل إتمام ما أمر به الله عز وجل، وبالتالي التخفيف عند الزواج من الأمور المستحبة، موضحة: «هو الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية؛ تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه».

كما أكدت الإفتاء المصرية في فتواها، أن المبالغة في ترتيبات الزواج، كالشبكة أو تجهيز الشقة وغيره من الأمور المكروهة في الشريعة الإسلامية، ولم يحث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الله عز وجل، على هذه المبالغة في أمور الزواج، وكلما عمل المقبلين على الزواج على تخفيفه كلما كان خيرا لهم.